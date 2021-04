Coronavirus, altri 342 morti in Italia: dall'inizio della pandemia hanno perso la vita 118.699 persone

ROMA - E' ancora alto il numero dei decessi nel bollettino nazionale: 342 morti. Ma ecco tutti i dati del Coronavirus relativi ad oggi - venerdì 23 aprile - con 14761 casi positivi su 315.700 tamponi testati. Diciotto morti in meno rispetto a ieri: 342 quelli oggi, 360 quelli relativi a giovedì 22 aprile. Con 21.069 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 465.543, 6.653 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 3.439 unità. Il tasso di positività in base ai riscontri di oggi del 4,67% (ieri era al 4,45%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale invece a 118.699.

