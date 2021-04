Le Marche tornano in zona gialla Covid da lunedì: è iniziata la Cabina di regia decisiva

ANCONA - Emergenza Covid: le Marche tornano in zona gialla. Il salto alla fascia di restrizioni meno stringenti non è ancora ufficiale e dovrebbe essere comunicato nel pomeriggio al termine della cabina di regia che analizza i dati dell'epidemia forniti dall'Istituto Superiore di sanità. Dati che disegnano una corsa al giallo generalizzato in Italia a cui manca soltanto il crisma dell'ufficialità. Corsa al giallo a cui paretcipano anche le Marche. Qualche dubbio residuo resta soltanto sulla collocazione della Puglia.

LE NUOVE FASCE

Sardegna in zona roosa. Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta e Basilicata in zona arancione. Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Trento e di Bolzano, Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Campania, Molise in zona gialla.

LA PROGRESSIONE DEL CONTAGIO

Oggi il report decisivo per le riaperture del 26. Primi effetti del ritorno in classe: 11 contagi in un giorno in ambito scolastico

INDICE RT A 0,69

Cala decisamete l'indice di trasmissione Rt: le Marche infatti si attestano a 0,69. Ecco gli indici Rt di tutte le regioni: Abruzzo 0,84 (0,79-0,89), Basilicata 1,24 (1,08-1,42), Calabria 1,03 (0,96-1,1), Campania 0,92 (0,89-0,95), Emilia-Romagna 0,73 (0,71-0,75), Friuli Venezia Giulia 0,61 (0,58-0,64), Lazio 0,78 (0,76-0,81), Liguria 0,82 (0,78-0,86), Lombardia 0,72 (0,7-0,73), Marche 0,69 (0,63-0,75), Molise 1,49 (0,99-2,1), Piemonte 0,66 (0,64-0,68), Provincia Bolzano 0,75 (0,67-0,83), Provincia di Trento 0,77 (0,69-0,85), Puglia 0,84 (0,82.0,86), Sardegna 0,97 (0,92-1,01), Sicilia 1,12 (1,08-1,17), Toscana 0,88 (0,86-0,9), Umbria 0,89 (0,83-0,95), Valle d'Aosta 0,94 (0,85-1,03), Veneto 0,71 (0,69-0,73).

