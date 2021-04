Ristoranti e locali: «Dehors, gazebo e porticati possono riaprire». Ma niente centri commerciali nel weekend

ANCONA - In attesa del ritorno ufficiale in zona gialla Covid, le Marche si preparano alle riaperture per lunedì 26 aprile. L'assessore regionale alle attività economiche Mirco Carloni ha cercato di fare chiarezza proprio sulle riaperture in particolare nella ristorazione all'aperto: «Siamo subissati da richieste di chiarimenti da parte di operatori, associazioni di categoria e Comuni da tutte le Marche. La Regione ha predisposto una interpretazione che fa chiarezza sulle riaperture in zona gialla: porticati, dehors, gazebo aperti su tre lati sono da considerarsi all'aperto».

NIENTE CENTRI COMMERCIALI NEI WEEKEND

Niente riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale del decreto riaperture, arrivato in Gazzetta Ufficiale, del decreto aperture non c'è più il riferimento previsto dalle bozze che prevedeva la possibilità di aprire i centri commerciali, i parchi commerciali e le strutture analoghe nei fine settimana a partire dal 15 maggio. Una decisione che sta sollevando le vibranti proteste degli operatori del settore.

