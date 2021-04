Coronavirus, 326 nuovi positivi nelle Marche: ecco quali sono le tre province con più casi / La mappa dell'epidemia

ANCONA - Aspettando il ritorno nella zona gialla ecco i dati dell'epidemia di Covid per capire meglio cosa cambierà nei prossimi giorni. Quanto ai dati riferiti ai contagi di oggi, venerdì 23 aprile, il bollettino fa registrare un aumento di casi di positività rispetto a quelli di giovedì: 272 casi ieri su 3972 tamponi testati, 326 oggi a fronte di 4187 tamponi verificati.

APPROFONDIMENTI MACERATA Invisibili del vaccino: caccia agli over 80 che non hanno ancora...

LEGGI ANCHE:

I ristoratori tornano al lavoro, coprifuoco nel mirino: «Qui non è l’Inghilterra, nessuno cena alle 18. Cambiate quegli orari»

Nel dettaglio nelle ultime 24 ore sono stati testati 4187 tamponi: 2266 nel percorso nuove diagnosi (di cui 514 nello screening con percorso Antigenico) e 1921 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 14,4%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 326 (75 in provincia di Macerata, 88 in provincia di Ancona, 79 in provincia di Pesaro-Urbino, 26 in provincia di Fermo, 42 in provincia di Ascoli Piceno e 16 provenienti da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (57 casi rilevati), contatti in setting domestico (103 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (80 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (15 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (12 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato) e 2 casi provenienti da fuori regione. Per altri 55 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 514 test e sono stati riscontrati 43 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari all'8%.

LA MAPPA DEL CONTAGIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA