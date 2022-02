Frenata Covid, nelle Marche 2.484 positivi e incidenza sotto quota 2mila. Cali in tutte le province/ Il trend

ANCONA - Il passaggio era nell'aria da tempo, ma ha comunque sollevato un vespaio di polemiche: le Marche entrano in zona arancione Covid da lunedì, spinto dall'elevato numero di ricoverati. Un dato che ancora fatica a scendere malgrado da giorni siano in calo i contagi della quarta ondata marchiata Omicron. Oggi, sabato 5 febbario il bolletino dseigna una brusca frenata: sono stati 2.484 i nuovi positivi segnalati dal Gores (ieri erano 4.030), con un tasso di positività del 38,3% (38%) sui 6.479 tamponi analizzati (10.604). Continua, per l'undicesimo giorno consecutivo, la discesa dell'incidenza, che oggi si attesta a 1.896,36 casi settimanali su 100mila abitanti (2.071,33).

Marche in arancione, ma le restrizioni valgono solo per i No vax. Scontro sui colori. Acquaroli (Fdi) su Fb: «Da superare». Subito migliaia di commenti

Marche unica regione destinata lunedì all'arancione. Sforati i parametri dei ricoveri ma il rischio è classificato basso e i contagi scendono del 20%

Pesa il boom delle quarantene, il grido d’allarme dei commercianti: «Centro deserto»

++++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++++++++++

IL TREND DEI CONTAGI

Ultimo aggiornamento: 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA