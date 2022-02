Covid, nelle Marche 1.024 nuovi positivi ma con pochi tamponi, ecco dove il virus circola di più/ Il trend

ANCONA - Scatta domani, in tutta Italia, la nuova stretta sul Super Green Pass, ma la quarta ondata Covid mostra ormai da tempo i segni di un abbassamento della curva pandemica. Andamento confermato anche nelle Marche, anche se i dati di oggi vanno tarati sul limitato numero di tamponi analizzati ieri, domenica. Oggi, lunedì 14 febbraio, il Gores ha segnalato 1.024 nuovi positivi (ieri erano 2.153), con un tasso di positività del 40,7% (dal 35,8%) sui 2.518 tamponi analizzati (ieri erano stati 6.010). Si stabilizza l'incidenza, che scende ormai da settimane e che oggi si attesta a 1.161,71 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri era 1.161,58).

Il professor Giacometti: «Tra profilassi, farmaci e monoclonali si è ridotto il periodo dei ricoveri»

I contagi per provincia

Numeri in forte discesa, ma è ancora la provincia di Ancona la più colpita con 337 casi, seguita da Macerata (279), Pesaro Urbino (144), Ascoli Piceno (129) e Fermo (103); sono 32 i casi provenienti da fuori regione.

I contagi per classi di età

Totali più bassi per ogni classe di età, ma sono quelle tradizionalmente più colpite a raccogliere la metà dei contagi giornalieri: 266 per i 45-59enni e 246 per i 25-44enni. Sono poco più di un terzo, 345, i contagi tra gli under 18 e si conferma quella delle scuole elementari (6-10 anni) con 118 positivi.

IL TREND DEI CONTAGI

