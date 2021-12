Marche, oggi sono 439 i nuovi contagiati al Covid. Aumenta la percentuale di positività. Come corre il virus nelle province e per fasce di età /Il trend nelle regioni

ANCONA - Sono 439 i nuovo contagi da Covid oggi, 2 dicembre 2021, nelle Marche. I tamponi esaminati nel percorso diagnostico-screening sono stati 3.487, la percentuale di positività è del 12,6%.

Corre ancora dunque il virus nella nostra regione. Ma vediamo altri dati utili a comprendere meglio la diffusione di Sars-Cov-2 nelle Marche e la diffusione per provincia e per fascia di età

Province, ecco dove il virus contagia di più

E' ancora la provincia di Ancona la capofila per nuovi contagi da Covid nelle Marche con 121 nuovi casi, seguita nell'ordine da quelle di Ascoli Piceno con 88, Pesaro Urbino con 86, Macerata con 80 e Fermo con 53. Sono 11 i nuovi positivi di fuori regione

Il Covid per fasce di età nelle Marche

Continua il trend alto di nuovi contagi nelle fasce di età scolare nelle Marche, in particolare in quella 6-11 anni che oggi conta 39 positivi aggiunti a quelli degli scorsi giorni. Seguita a ruota dagli 11-13enni con 36 nuovi contagi. dati che attestano come il virus giri tra i banchi di scuola elementare e media. In assoluto restano sempre le classi 25-44 anni (oggi 88 nuovi positivi) e 45-59 (oggi 124 contagi), che corrispondo alle due in cui maggiore è il numero dei no-vax, quelle che trainano il Covid nella nostra regione.

