Coronavirus, un uomo e una donna morti nelle Marche. Giù i ricoveri: terapie intensive quasi vuote/ La mappa del contagio

ANCONA - Una settimana intera con numeri da zona bianca, ma il rialzo dei nuovi positivi avvenuto oggi, dimostra come nelle Marche non si possa ancora abbassare la guardia sulla pandemia Covid, anche perchè, dopo tre giorni di "zero morti, oggi sono stati di nuovo segnalati decessi legati al Covid. Oggi, sabato 5 giugno, sono stati 2 i morti segnalati dal Gores nelle Marche nelle ultime 24 ore. Si tratta di un 75enne di Filottrano (An) ed una 86enne di Fano (Pu), entrambi già afflitti da altre malattie.

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 3.020 persone. Si tratta di 1.697 uomini e 1.323 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,2% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (979), seguita da Ancona (966), Macerata (509), Fermo (289) e Ascoli (243). Sono 34 le vittime provenienti da fuori regione.

CONTINUA IL CALO DEI RICOVERATI

Continua costante il calo dei ricoveri per Covid-19 nelle Marche: offi sono 109, 4 m4no di ieri. Secondo i degenti in Terapia intensiva (17, -1) nei reparti non intensivi (51, -1) e in Semintensiva (41, 2).Gli ospiti di strutture territoriali restano 80 e un solo assistito in pronto soccorso (-1). In diminuzione i positivi in isolamento domiciliare (3.297; -25) e le persone in quarantena (4.483; -340).

