Un altro lutto in città: si è spento a 55 anni a causa del Covid il sorriso di “Jimbo” Pieroni

JESI - Lutto in città per Andrea “Jimbo” Pieroni scomparso mercoledì all’età di 55 anni. Andrea, affetto da un disturbo psichico, era molto conosciuto e ben voluto. Occhi grandi e limpidi, sorriso dolce e quella simpatia spontanea, lo avevano reso un personaggio nei locali e circoli, dove era affettuosamente soprannominato “Jimbo”. Aveva contratto il maledetto Covid che lo ha strappato all’amore della sua famiglia e dei tantissimi amici.

Si è spento all’ospedale Carlo Urbani di Jesi dove era ricoverato, gettando nello sconforto i suoi cari e i frequentatori del circolo Arci La Sezio’ di via delle Nazioni e gli amici del Sanfra di via San Francesco dove era solito uscire. Anche se da un paio d’anni aveva lasciato Jesi per essere ospitato in una struttura residenziale specializzata a Fabriano, restavano i contatti con gli amici, profondamente addolorati da questa improvvisa disgrazia. La camera ardente è stata allestita all’obitorio dell’ospedale Carlo Urbani, i funerali saranno celebrati questa mattina alle 11 nella chiesa di San Massimiliano Kolbe, poi la cremazione e la tumulazione delle ceneri nel cimitero comunale. Lascia la mamma Brunetta, le sorelle Elisabetta e Marta, i cognati Gianni e David, gli amati nipoti Sara, Emma, Francesco e i parenti.

