Coronavirus, nelle Marche 98 nuovi positivi: una provincia torna a salire a sorpresa/ La progressione del contagio

ANCONA - Tre giorni consecutivi a zero morti ed un'intera settimana con numeri dei contagi da zona bianca: continuano costantamente e scendere le curve della pandemia Covid nelle Marche. Il caldo e la campagna vaccinale contribuiscono a svuotare i reparti ospedalieri, ma con due province (Ascoli Piceno e Pesaro e Urbino) ancora sopra, seppur di poco, alle soglie della zona bianca, la regione non può premettersi distrazioni nella lotta alla pandemia. Anche perchè oggi, sabato 5 giugno, sono stati 98 i nuovi positivi segnalati dal Gores nelle Marche. Un numero in salita, trainato dai dati di una provincia che negli ultimi giorni era stata considerata "fredda", quella di Macerata.

APPROFONDIMENTI IL CORDOGLIO Un altro lutto in città: si è spento a 55 anni a causa... PESARO I centri vaccinali pronti per lo sprint, ma all'appello mancano...

Così l’idea del vaccino in azienda ha perso in corsa la carica iniziale. Confindustria: «Inutile attivare i 30 hub esterni»

La provincia di Macerata ha, infatti, fatto regsitrare 41 nuoi positivi, seguita da Ascoli Piceno (18), Ancona (9), Fermo e Pesaro (7). Sono 16 i nuovi positivi provenienti da fuoi regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3151 tamponi: 1615 nel percorso nuove diagnosi (di cui 510 nello screening con percorso Antigenico) e 1536 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 6,1%).

LA PROGRESSIONE DEL CONTAGIO

Fare il vaccino nei luoghi di vacanza? C'è una grana. Ecco quali Regioni potrebbero farli e perché

OGGI 9 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 98 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (25 casi rilevati), contatti in setting domestico (23 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (29 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (8 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 10 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 510 test e sono stati riscontrati 9 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 2%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA