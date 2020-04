Gli edicolanti delle Marche in campo, consegneranno a domicilio il Corriere Adriatico: ecco la lista di chi aderisce e come fare

Un piccolo esercito armato della voglia di farsi sentire vicino alla gente. Sono tanti, di tante città grandi e piccole della nostra regione. Tutti insieme in campo per garantire un servizio essenziale, quello dell'informazione. Sono gli edicolanti delle Marche che consegnano a domicilio il Corriere Adriatico. Una mano tesa ai lettori (ma a distanza di sicurezza sia chiaro) costretti a stare a casa dall'emergenza per il rischio contagio da coronavirus e che avranno così la possibilità di leggere il proprio giornale. Un gesto di grande disponibilità degli edicolanti che aiuta ai marchigiani a mantenere una abitudine pre Covid-19, quella di sfogliare il quotidiano delle Marche.

Ecco l'elenco delle edicole che consegnano a domicilio il Corriere Adriatico in provincia di Macerata



MACERATA

Tabaccheria edicola Cantarini Franco, Piaggia della Torre, 27

0733-230050

Tabaccheria edicola Lattanzi, via Gramsci Palazzo degli Studi, 27

0733-233157

Utile e futile, via Giuseppe Prezzolini, 11

320-0307360

Edicola & Co, via Giuseppe Garibaldi, 56

0733-472208

Edicola della stazione, piazza 25 Aprile, 11

0733-291451



CIVITANOVA

Edicola Carta e penna, viale Vittorio Veneto, 233

0733-775222



CORRIDONIA

Edicola cartoleria Le Logge, via Lorenzo Lotto, 70

0733-431212



RECANATI

Mercatino dello scolaro, largo Monte Cardosa, 7

071-7574399



PORTO RECANATI

Edicola Carta canta, via Martin Luther King, 5

071-7590257



MORROVALLE

Cartolibreria edicola Nonno Ivo, piazza Giuseppe Garibaldi, 4

0733-221420



TOLENTINO

Tabaccheria edicola Carradori Maria Teresa, viale Vittorio Veneto, 32A

0733-968415

Bar Jolly, viale Brodolini, 40

0733-972242

Tabaccheria edicola Bartolucci, piazza della Libertà, 30

0733-974232



MONTE SAN GIUSTO

Edicola Ferroni Luca, via Villa San Filippo, 23

0733-53531

Cartoleria edicola Il mondo di Roby, corso Costituzione, 13

0733-539680



CINGOLI

Edicola tabaccheria Corinaldi, corso Garibaldi, 16

0733-603542



POLLENZA

Tabaccheria ricevitoria edicola Dignani Daniela, via Roma, 103

0733-548056



SANT'ANGELO IN PONTANO

Tabaccheria edicola Giusy, via Passo Sant'Angelo, 21

0733-663111



SAN SEVERINO

Edicola cartoleria L'Erbavoglio, via Eustachio, 21

339-7477659

Mondo a righe, piazza del Popolo, 41/42

0733-638327





Ecco l'elenco delle edicole che consegnano a domicilio il Corriere Adriatico in provincia di Pesaro Urbino



Pesaro

Edicola Laura 3408049717 Piazza del Popolo

Edicola Giuseppe Coltro 3299521369 piazzale Garibaldi

Edicola Franca Alberta 3392129839 Viale Fiume

Edicola Altroché Chiacchere via Giolitti 3313451085

Edicola Fabio Urbinati Corso 11 Settembre 3488845642

Edicola Daniela Paolini Villa Ceccolini 3483252618

Edicola Muraglia via Guerrini/piazza Redi 072155313

Edicola Ceccolini Largo Aldo Moro 072164988

Edicola Roberto Renzi Piazzale Innocenti 3938898959 0721391460

Edicola Roberto Terenzi viale 11 Febbraio 0721 1704392

Edicola Giornalaio Matto Via Nievo 23 0721416224 3473302623

Edicola Bar Edi Villa Fastigi 3349599501

Edicola Celletta 3398926429



Fano

Edicola Angela Corso Matteotti 3 ( Pino Bar ) 3391818577

Edicola via Nolfi 334653655

Edicola Sant'Orso 3207009711 consegne dalle ore 8,30 solo Sant'Orso







Ecco l'elenco delle edicole che consegnano a domicilio il Corriere Adriatico nel Piceno



Edicole Ascoli:

La Casetta, via degli Iris, 360/217235

Brunori, via Angelini, 328/7906091

Ranucci, via Napoli, 349/8312987

Pignoloni, piazza Giacomini, 393/2359094

Jolly; viale De Gasperi 0736/261289

Sestili, viale Federici 333/5668833



Edicola Spinetoli

Fuselli, Pagliare, 347/4795528



Edicole di San Benedetto

Pompili, via Montebello, 342/9901523

Straccia-Angelini, stazione ferroviaria, 0735/582838

Manzoni, via Manzoni, 0735/593736



Edicola Grottammare

Prosperi, piazza Kursaal, 333 1519080



Edicola Ripatransone

Amabili, 349/6236244



Edicola Alba Adriatrica

Roberto, 339/2773698





