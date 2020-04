Non volete stare in casa? Comprate il Corriere Adriatico, nessuna multa

Se cercate il modo per uscire di casa senza incappare nelle sanzioni delle autorità avete una possibilità che equivale a una polizza: andate in edicola e comprate il Corriere Adriatico. Il diritto all’informazione è infatti costituzionalmente garantito dall’articolo 21 e la cosa ha fatto rientrare l’acquisto dei quotidiani tra le pochissime deroghe consentite dal governo per lasciare le mura delle proprie abitazioni. Nessun organo di polizia può multare chi avrà come motivazione quella di recarsi nella più vicina edicola: basterà mostrare una copia del Corriere Adriatico (al ritorno), o avvicinarsi a un’edicola (all’andata). Ovviamente senza approfittarne per fare altro. Il virus si combatte informandosi seriamente. E comportandosi altrettanto. © RIPRODUZIONE RISERVATA