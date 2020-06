Coronavirus, le Marche tornano a quota zero: nessun positivo su quasi 600 tamponi. É la terza volta/ I test effettuati in tutta Italia in tempo reale

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, oggi, martedì 9 giugno, non ci sono nuovi contagiati nelle Marche. E' la terza volta per la quota "zero": le fuorono il 26 e il 31 maggio socrso. Sono stati analizzati 1200 tamponi (599 nuove diagnosi + 601 percorso guariti). Dall'inizio dell'epidemia sono state contagiate 6.747 persone nella nostra regione.

LEGGI ANCHE: Un altro lutto per il Coronavirus nelle Marche: morta una donna 84enne del pesarese/ La mappa interattiva del contagio provincia per provincia

I TEST EFFETTUATI IN TUTTA ITALIA IN TEMPO REALE

IERI UN DECESSO NELLE MARCHE

Il Gores ha infatti segnalato ieri il decesso, avvenuto a Pesaro, di una donna di 84 anni di Cartoceto (Pu), già colpita da altre malattie. Sono state 992 le vittime nella nostra regione dall'inizio dell'emergenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA