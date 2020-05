Coronavirus, tornano a salire i nuovi positivi: sono 12 su più di mille tamponi analizzati/ I test effettuati in tutta Italia in tempo reale

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, sono 12 i nuovi positivi segnalati oggi, giovedì 21 maggio, dal Gores nelle Marche. Un numero in salita rispetto ai numeri in singola cifra dei gionri scorsi, ma sono saliti anche i teste. Infatti sono stati analizati 1.063 tamponi. I nuovi positivi sono stati 1 in provincia di Pesaro Urbino, 4 nel maceratese, 6 nel fermano e 1 di fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono state 6.689 le persone contagiate.

IERI 3 MORTI NELLE MARCHE

Nelle marche ieri sono stati segnalate tre decessi. Sono morte infatti tre donne, due del pesarese di 92 e 94 anni e una 80enne di Osimo. Tutte avevano patologie pregresse. Dall'inizio dell'epidemia nella nostra regione ci sono stati 990 morti. Nelle Marche sono deceduti 591 uomini e 399 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,8% di loro aveva patologie pregresse.

Ultimo aggiornamento: 10:21

