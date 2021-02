Coronavirus, crollano i tamponi ma sono 128 i nuovi positivi nelle Marche: il 70% nell'Anconetano/ I contagiati nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono stati 128 i nuovi positivi segnalati oggi, lunedì 15 febbraio, dal Gores nelle Marche. Un dato basso rispetto agli ultimi giorni, ma con il consueto crollo dei tamponi del lunedì, ma a preccoupare è l'elevato numero di positività nell'Anonetano, il 70% del totale. É risultato infetto il 24,6% dei 519 tamponi molecolari prime diagnosi analizzati.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1120 tamponi: 601 nel percorso nuove diagnosi (di cui 106 nello screening con percorso Antigenico) e 519 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 21,3%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 128 (23 in provincia di Macerata, 90 in provincia di Ancona, 5 in provincia di Pesaro-Urbino, 2 in provincia di Fermo, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori regione).

I CONTAGIATI NELLE REGIONI

OGGI 15 POSITIVI AI TEST RAPIDI



Questi casi comprendono soggetti sintomatici (21 casi rilevati), contatti in setting domestico (16 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (65 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (6 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (5 casi rilevati). Per altri 15 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 106 test e sono stati riscontrati 15 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 14%.

