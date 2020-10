Coronavirus, le Marche tornano indietro di sei mesi: 84 nuovi positivi/ La mappa del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, allarme rosso oggi, mercoledì 7 ottobre, nelle Marche. Sono infatti 84 i nuovi positivi: per trovare un numero così alto di contagiati bisogna risalire a quasi sei mesi fa, il 16 aprile, quando furono 86.

Ultimo aggiornamento: 10:39

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2517 tamponi: 1524 nel percorso nuove diagnosi e 993 nel percorso guariti. I positivi sono 84 nel percorso nuove diagnosi: 46 in provincia di Ascoli Piceno, 12 in provincia di Macerata, 12 in provincia di Pesaro Urbino, 7 in provincia di Ancona e 7 in provincia di Fermo. Questi casi comprendono 15 soggetti sintomatici, 27 contatti in ambito domestico, 17 contatti stretti di casi positivi, 1 rientro dall'estero (Romania), 10 casi riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo, 3 rientri da altra regione, 1 caso riscontrato in ambito comunitario/assistenziale e 10 casi in fase di verifica.