Covid, l'Oms ottimista: «C'è speranza per il vaccino entro la fine di quest'anno»

«C'è la speranza che entro la fine di quest'anno potremo avere un vaccino». Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus al termine di una riunione di due giorni del comitato esecutivo dell'organismo. Attualmente - ricorda la Bbc - ci sono circa 40 vaccini allo stadio di studi clinici, incluso uno sviluppato dall'Università di Oxford che è già in una fase avanzata di test. Ma il direttore dell'Oms non ha specificato quale vaccino potrebbe essere disponibile entro la fine dell'anno.

L'Oms ha già messo in campo il programma Covax che mira a fornire a tutti i paesi del mondo un accesso equo ai vaccini, una volta che saranno stati autorizzati e approvati. Allo stesso tempo, gli scienziati hanno avvertito che anche con un vaccino efficace non si tornerà subito alla normalità, poiché potrebbero essere necessari mesi per produrlo, distribuirlo e somministrarlo su larga scala. Proprio per questo motivo, il capo dell'Oms ha ribadito che il mondo ha bisogno di utilizzare «tutti gli strumenti a portata di mano» per porre fine alla pandemia, ed il vaccino è solo uno di questi.

«Soprattutto per i vaccini e altri prodotti che sono in fase di sviluppo, lo strumento più importante è l'impegno politico dei nostri leader, in particolare nell'equa distribuzione dei vaccini», ha affermato Ghebreyesus. «Abbiamo bisogno l'uno dell'altro, abbiamo bisogno di solidarietà e dobbiamo usare tutta l'energia che abbiamo per combattere il virus», ha aggiunto.

Ultimo aggiornamento: 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA