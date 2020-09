Coronavirus, ora preoccupano i rientri dall'Albania: 21 nuovi positivi nelle Marche/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono 21 i nuovi positivi segnalati oggi, mercoledì 3 settembre nelle Marche. Sono ancora i rientri a preoccupare, in questo caso dall'Albania.

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1765 tamponi: 1046 nel percorso nuove diagnosi e 719 nel percorso guariti. I positivi sono 21 nel percorso nuove diagnosi: 9 in provincia di Ancona, 4 in provincia di Pesaro-Urbino, 4 in provincia di Fermo, 3 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione. Questi casi comprendono 4 soggetti sintomatici, 6 rientri dall'estero (Albania), 8 contatti in ambiente domestico e 3 casi in fase di verifica.