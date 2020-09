Silvio Berlusconi positivo al coronavirus. Zangrillo: «È asintomatico, in isolamento a casa»

Silvio Berlusconi positivo al coronavirus. Lo afferma l'agenzia Adnkronos, secondo cui l'ex premier è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Pochi giorni fa il Cavaliere si era sottoposto a tampone (negativo) dopo essere stato in contatto con Flavio Briatore. «Berlusconi è asintomatico in isolamento a domicilio», ha fatto sapere il suo medico, Alberto Zangrillo, primario di terapia intensiva al San Raffaele di Milano.

LA NOTA DI FORZA ITALIA In seguito a un ulteriore controllo precauzionale - informa Forza Italia in una nota - il Presidente Berlusconi è risultato positivo al SARS-COV-2. Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso - concludono le stesse fonti - a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social.

Ultimo aggiornamento: 18:54

