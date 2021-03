Coronavirus, picco di nuovi positivi: 759 in un giorno nelle Marche. Torna a salire Pesaro/ La mappa del contagio

ANCONA - Marche in zona arancione e, da oggi, provincia di Ancona in zona rossa: nel primo giorno della nuova configurazione Covid, oggi mercoledì 3 marzo, il Gores ha segnalato 759 nuovi positivi nella Regione. Resta alto il numero dei contagi nella provincia di Ancona, ma torna a salire anche quello in provincia di Pesaro. E sale anche la perentuale di positività: è risultato positivio il 28,2% dei 2.690 tamponi molecolari prime diganosi analizzati.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Addio Maria, la nonnina di Camerano: stroncata dal Covid, muore a 106... L'INTESA Il vaccino Sputnik per i frontalieri marchigiani e riminesi, San...

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 7061 tamponi: 4779 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2089 nello screening con percorso Antigenico) e 2282 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 15,9%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 759 (131 in provincia di Macerata, 331 in provincia di Ancona, 156 in provincia di Pesaro-Urbino, 76 in provincia di Fermo, 49 in provincia di Ascoli Piceno e 16 fuori regione).

LA MAPPA DEL CONTAGIO

OGGI POSITIVI AI TEST RAPIDI

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (105 casi rilevati), contatti in setting domestico (142 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (274 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (8 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (5 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (22 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati). Per altri 197 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 2089 test e sono stati riscontrati 149 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 7%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA