Coronavirus, altri 373 nuovi positivi nelle Marche, quasi la metà nell'Anconetano/ Il contagio regione per regione

ANCONA - Epiemia di coronavirus, oggi, lunedì 2 novembre, cala il numero dei nuovi positivi nelle Marche. Sono infatti 373 (ieri erano stati 683, nuovo record), ma, come spesso accade il lunedì, su un numero di tamponi, quelli della domenica, più basso rispetto alla media giornaliera. Sono stati infatti testati 1184 tamponi, il 31,5%, una percentuale piuttosto alta, è risultato positivio.

I NUMERI DEL CONTAGIO REGIONE PER REGIONE

152 POSITIVI AD ANCONA

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1773 tamponi: 1184 nel percorso nuove diagnosi e 589 nel percorso guariti.

I positivi sono 373 nel percorso nuove diagnosi (75 nella provincia di Macerata, 152 nella provincia di Ancona, 58 nella provincia di Pesaro-Urbino, 50 nella provincia di Fermo, 25 nella provincia di Ascoli Piceno e 13 da fuori regione).



Questi casi comprendono soggetti sintomatici (55 casi rilevati), contatti in setting domestico (88 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (82 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/divertimento (19 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (5 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (13 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati). Per altri 98 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

