Coronavirus, sintomatici e contagi di rientro: sono 17 i nuovi positivi nelle Marche/ La mappa del contagio

ANCONA - Epiemia di coronavirus, resta alto il numero di nuovi positivi nelle Marche. Dopo il picco di 61 di ieri, oggi, venerdì 28 agosto, il Gores ne ha segnalati comunque 17, di cui 8 nel Pesarese.

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1529 tamponi: 783 nel percorso nuove diagnosi e 746 nel percorso guariti. I positivi sono 17 nel percorso nuove diagnosi: 8 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Ascoli Piceno, 1 in provincia di Fermo e 1 fuori regione. Questi casi comprendono rientri dall'estero, rientri da altre regioni, soggetti sintomatici e contatti stretti di casi positivi.Questi casi comprendono 4 rientri dall'estero (Pakistan, Albania, Marocco e Macedonia), un rientro dalla Sardegna, 5 soggetti sintomatici, 4 contatti domestici e 3 casi in fase di verifica.