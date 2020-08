Coronavirus, mille tamponi e 10 nuovi positivi nelle Marche: la metà nel Pesarese/ Il contagio nelle regioni in tempo reale

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono 10 i nuovi positivi oggi, sabato 22 agosto, nelle Marche: la metà provengono dal Pesarese

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1658 tamponi: 1076 nel percorso nuove diagnosi e 582 nel percorso guariti. I positivi sono 10 nel percorso nuove diagnosi: 5 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Fermo e 1 fuori regione.