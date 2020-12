Coronavirus, altri sette morti in un giorno: sono 1.476 nelle Marche da inizio epidemia/ La mappa del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono stati 7 i morti segnalati oggi, sabato 19 dicembre, nelle Marche. Si tratta di 4 uomini e 3 donne, tutti affliti anche da altre malattie e con un'età compresa tra 78 e 94 anni. Dall'inizio dell'epidemia sono stati 1.476 i morti nelle Marche: 853 uomini e 623donne, con un'età media di 81 anni; il 95,5% era afflitto anche da altre patologie. La provincia con più decessi è quella di Pesaro (629), seguita da Ancona (342), Macerata (255), Ascoli (122) e Fermo (115). Sono state 13 le vittime provenienti da fuori regione.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 19 dicembre 2020:... GAFFE Decreto Natale, la Gazzetta Ufficiale sbaglia data. Su Twitter...

LEGGI ANCHE:

LA MAPPA DEL CONTAGIO

CALANO ANCORA I RICOVERI

Calano ancora i ricoverati Covid nelle Marche, oggi sono 481 (-10), sono 65 (+1) in terapia intensiva,129 in semintensiva (-5) e 287 (-6) in reparti non intensivi. Nell'ultima giornata sono stati dimessi in 41. In calo anche gli ospiti di strutture territoriali (251, -10) e gli assistiti nei pronto soccorso (10, -6). Scende sotto i 10mila anche il numero di positivi in isolamento domiciliare (da 10.051 a 9.589, -462).

© RIPRODUZIONE RISERVATA