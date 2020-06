Un'altra bella giornata per le Marche: nessun morto di Coronavirus in 24 ore/ La mappa interattiva del contagio provincia per provincia

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, nessuna vittima segnalata oggi nelle Marche. E' il secondo giorno di fila e anche se non si è verificato il "triplo zero" di ieri (contagi, decessi e malati in terapia intensiva) con la comparsa di 3 nuovi positivi, è comunque une balla giornata. Dall'inizio dell'emergenza sono state 992 le vittime nella nostra regione. Sono morti 593 uomini e 399 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva malattire pregresse.

OGGI TRE NUOVI POSITIVI NELLE MARCHE

Oggi, mercoledì 10 giugno, il giorno dopo il triplo zero (contagi, morti, ricoverati in terapia intensiva) nelle Marche, tornano purtroppo i nuovi positivi. Sono stati infatti tre i tamponi positivi sui 502 analizzati. Sono stati processati in totale 810 tamponi, di cui 502 del percorso nuove diagnosi e 308 del percorso guariti.

