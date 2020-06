Coronavirus, dopo il triplo zero ci sono altri 3 nuovi positivi nelle Marche nelle ultime 24 ore/ I test effettuati in tutta Italia in tempo reale

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, oggi, mercoledì 10 giugno, il giorno dopo il triplo zero (contagi, morti, ricoverati in terapia intensiva) nelle Marche, tornano purtroppo i nuovi positivi. Sono stati infatti tre i tamponi positivi sui 502 analizzati. Sono stati processati in totale 810 tamponi, di cui 502 del percorso nuove diagnosi e 308 del percorso guariti. I positivi sono 2 della provincia di Pesaro Urbino e 1 della provincia di Macerata. Dall'inizio dell'emergenza sono state 6.750 le persone contagiate nella nostra regione.

Ieri è stato il giorno più bello per le Marche, quello del tanto atteso triplo zero sul fronte Coronavirus. In rapida successione nessun nuovo contagio registrato, nessun ricoverato in terapia intensiva e nessun decesso.

