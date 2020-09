Il coronavirus torna nelle Marche dall'Albania: sono 17 i nuovi positivi/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, crescono anche i nuovi contagi segnalati oggi, venerdì 4 settembre nelle Marche. Sono infatti 17 e per il secondo giorno consecutivo a fare la parte del leone sono i rientri dall'Albania. In un primo momento il Gores ne aveva comunicati 21 per poi correggersi poco dopo limando il numero dei nuovi contagiati a 17.

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1538 tamponi: 717 nel percorso nuove diagnosi e 821 nel percorso guariti. I positivi sono 17 nel percorso nuove diagnosi: 7 in provincia di Pesaro-Urbino, 4 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Ancona e 3 in provincia di Ascoli Piceno. Questi casi comprendono 6 rientri dall'estero (Romania e Albania), 7 contatti in ambiente domestico asintomatici, 2 contatti di vita in ambiente non domestico e 2 casi in fase di verifica.

