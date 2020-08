Coronavirus, rientri dall'estero e ingressi all'ospedale: sono 4 i nuovi positivi nelle Marche/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, resta basso il numero di nuovi positivi nelle Marche, anche se continuano a verificarsi casi di rientro dall'estero. Oggi, martedì 11 agosto, sono stati 4 i nuovi positivi registrati.

Ultimo aggiornamento: 10:31

il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 929 tamponi: 597 nel percorso nuove diagnosi e 332 nel percorso guariti. I positivi sono 4 nel percorso nuove diagnosi: due in provincia di Ancona, uno in provincia di Macerata e uno in provincia di Pesaro Urbino. Questi casi comprendono rientri dall'estero, soggetti sintomatici e casi diagnosticati nel percorso sanitario.