Coronavirus, nelle Marche 197 positivi in 24 ore, tre province corrono. Balzo dei ricoverati: sono 8 in più/ I numeri delle regioni

ANCONA - Il numero dei ricoveri, per fortuna, non cresce ancora troppo (anche se oggi fa registrare un +8), ma anche le Marche devono fare i conti con l'aumento dei contagi Covid legati alla variante Delta. Oggi, giovedì 5 agosto, sono stati 197 nuovi positivi segnalati dal Gores. In crescita sia il tasso di positività (11,6%), che l'incidenza, che ormai sfiora quota 70 (69,26) casi su 100mila abitanti. La provincia con più nuovi casi è Macerata (70) poi a seguire Fermo (42), Ancona (41), Pesaro-Urbino (21), Ascoli Piceno (13); sono 10 i contagi provenienti da fuori regione. Dei 195 positivi 35 sono sintomatici, 55 dovui a contatti domestici, 49 a contatti stretti con positivi, 8 in ambinte di vita/socialità e 5 in ambito lavorativo; per 40 casi sono in corso gli esami epidemiologici

RICOVERATI A +8, NESSUN DECESSO

CreSce ancora il numero dei ricoverati per Covid nelle Marche: oggi sono 50, 8 più di ieri. Calano quelli in terapia intensiva (4, -1), salgono in semi intensiva (7,+4) e nei reparti non intensivi (39, +5). Oggi nessun decesso, dopo che ieri aveva perso la vita un 71enne di Gradara (Pu). Da inizio pandemia le vittime sono state 3.040, 1.707 uomini e 1.333 donne.

