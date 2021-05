Scuole: 185 classi in quarantena nelle Marche. Picco superato ma crescono le Superiori

ANCONA - Sono ancora 185 le classi in quarantena Covid nelle Marche. Un dato ancora non basso ma comunque inferiore ai picchi di 198 registrati il 27 aprile ed il 4 maggio scorsi.

Il dato è stato riferito dall'Ufficio Scolastico regionale delle Marche e fotografa una situazione ancora non normalizzata ma comunque oin milgioramento. Nelle Marche ci sono 10.428 classi: 1538 alle Scuole d'Infanzia, 3.433 Primaria, 1.979 Secondaria I grado e 3.478 Secondaria di secondo grado. Ed è proprio in queste ultime, le Superiori, che resta in crescita il trend della classi in quarantena, mentre è in calo in tutti gli altri livelli di studio.

