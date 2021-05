Coronavirus, "solo" 57 nuovi positivi nelle Marche in un giorno, ma crollano i tamponi/ Il trend dei contagi

ANCONA - Emergenza Covid, alcuni comuni delle Marche sapranno oggi se resteranno in zona gialla o se, per l'aumento dei contagi, saranno sottoposti alle restrizioni della fascia arancione rafforzato. Intanto il Gores ha segnalato oggi, lunedì 10 maggio, 57 nuovi positivi nelle Marche. Un dato molto basso ma legato al limitato numero di test effettuati ieri, domenica: nelle ultime 24 ore sono stati testati 1140 tamponi: 535 nel percorso nuove diagnosi (di cui 180 nello screening con percorso Antigenico) e 605 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,7%).

Oggi è stata la provincia di Ancona quela con più contagiati con 34, seguita da Macerata (12), Pesaro-Urbino (6) e Ascoli (4). Un contagiato è proveniente da fuori regione.

OGGI 9 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 57 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (19 casi rilevati), contatti in setting domestico (11 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (13 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (5 casi rilevati). Per altri 8 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 180 test e sono stati riscontrati 9 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 5%.

