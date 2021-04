Coronavirus, i nuovi positivi delle Marche schizzano a 388: ecco dove il contagio corre di più/ I numeri delle regioni

ANCONA - Le Marche, che stanno incrociando le dita per un possibile imminente ritorno in zona gialla Covid, guardano con attenzione all'aggiornamento quotidiano dei numeri legati alla pandemia. Che, purtroppo, tornano a salire, Oggi, mercoledì 21 aprile, il Gores ha segnalato infatti 388 nuovi positivi, molti di più dei 137 e 211 degli ulti mi giorni, pur con un numero di tamponi testati in crescita. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 4954 tamponi: 2723 nel percorso nuove diagnosi (di cui 761 nello screening con percorso Antigenico) e 2231 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 14,2%

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI In 16 festeggiano dentro lo chalet: scatta un blitz, sanzioni in... LA PANDEMIA In un mese positivi dimezzati, nove Comuni Covid free. In funzione...

In un mese calano di un terzo i ricoverati Covid nelle Marche, scende la pressione sulle terapie intensive

Pesaro e Urbino torna la provincia con più contagiati, 100, seguita da Ascoli (84), Macerata (78), Ancona (73), Fermo (44). Vanno aggiunti 9 contagiati provenineti da fuori regione.

IL CONTAGIONE NELLE REGIONI

Allarme scuola, timore per i bus. Ok in presenza ma al 60%. Castelli: «Il rischio è vanificare i sacrifici fatti»

OGGI 52 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 388 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (60 casi rilevati), contatti in setting domestico (92 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (127 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (9 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (2 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 93 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 761 test e sono stati riscontrati 52 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 7%.

Ultimo aggiornamento: 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA