Coronavirus, 50 nuovi positivi in un giorno nelle Marche: tre province verso lo zero/ La mappa del contagio

ANCONA - Pandemia Covid, le Marche continuano nella loro marcia di avvicinamento alla zona bianca, sull'onda di contagi e decessi che calano e campagna vaccinale che procede a grandi falcate. Oggi, lunedì 31 maggio, sono stati nuovi 50 positivi segnalati dal Gores nelle Marche. Un dato in calo ma che va parametrato sui pochi tamponi analizzati la domenica. ma comunque inferiore a quello di lunedì scorso (58). Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1074 tamponi: 451 nel percorso nuove diagnosi (di cui 24 nello screening con percorso Antigenico) e 623 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'11,1%). Confortanti i dati dei contagi in tre provincia "a singola cifra": Ascoli Piceno (6), Macerata (5) e fermo (1). Più alti i dati per Pesaro e Urbino (20) e Ancona (15). Sono 3 i contagi da fuori regione.

LA MAPPA DEL CONTAGIO

Sesto piano dell'ospedale di Torrette, arriva la chirurgia veloce: ecco quando ci sarà lo start e quanti interventi sono previsti

OGGI UN SOLO POSITIVO AI TEST RAPIDI

I 50 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (15 casi rilevati), contatti in setting domestico (13 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (12 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (3 casi rilevati). Per altri 6 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 24 test ed è stato riscontrato un caso positivo (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 4%.

