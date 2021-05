Sesto piano dell'ospedale di Torrette, arriva la chirurgia veloce: ecco quando ci sarà lo start e quanti interventi sono previsti

ANCONA - La rianimazione è ormai lontana dai picchi più aspri della pandemia. Erano appena cinque i pazienti positivi ricoverati nell’area di massima emergenza, ieri, allo step delle dieci. Tre erano quelli attaccati alla macchina per la Ecmo, la tecnica di circolazione extracorporea prevista per i casi più gravi di insufficienza cardiaca o respiratoria. Cambia il verso a Torrette, dove la riconversione post-Covid è un processo di assestamento lento. Un procedere a piccoli passi, per non farsi più sorprendere dalle impennate del virus.

Così come sta avvenendo al sesto piano: entro l’estate verrà attivato il day surgery. Saranno due stanze dedicate agli interventi chirurgici da eseguire in giornata. Massimo 12 ore di degenza, niente di più.



Era il luogo nel quale nei momenti più bui era stata trasferita la rianimazione “pulita”, per concentrare al secondo piano, nel reparto guidato da Elisabetta Cerutti, chi combatteva la battaglia più dura contro il Coronavirus. Gli altri due locali accanto, che erano dedicati alla stessa urgenza, sono stati già riorganizzati per l’aritmologia. Sale ibride, che in pochi mesi sono diventate punto di riferimento per tutto il centro Italia dove, sotto la guida del professor Antonio Dello Russo impiantare, tra gli altri, elettrostimolatori cardiaci e defibrillatori e dove svolgere l’attività di espianto di cateteri e pacemaker.



Si cambia, per restituire agli Ospedali Riuniti il ruolo tradizionale d’eccellenza e di riferimento regionale. Secondo i piani, il day surgery dovrebbe essere in grado di garantire 8mila interventi all’anno. «Si sta lavorando alacremente per raggiunge l’obiettivo» è questo il ritmo incalzante impresso dalla direzione generale. Il che, tradotto in tempi tecnici, dovrebbe significare massimo entro agosto. Una premura nel procedere, dettata dall’effetto collaterale che il nuovo reparto potrebbe generare: sgravare le 18 sale del blocco centrale, che a regime assicura 23mila operazioni l’anno e che potrebbe aspirare ad arrivare a quota 26mila. Il nodo da sciogliere anche in questo caso è il personale: si tratta di mettere insieme una squadra di almeno dieci infermieri.



Una riconversione post-Covid che è un processo di assestamento lento e che passa pure per il fronte parallelo della campagna vaccinale. Dopo che sul portale delle Poste è stato risolto l’intoppo legato al codice fiscale, che dirottando le persone altrove aveva creato un buco di prenotazioni al centro di Torrette, da sabato le somministrazioni anti-Covid hanno ripreso a correre. Ieri, nell’area dedicata, spostata di recente dal quinto piano a -1 nell’Aula Totti, si è addirittura superata la soglia standar delle 460 dosi al giorno. Dopo i soggetti fragilili e gli over 40, da giovedì potranno aderire all’operazione-immunizzazione di massa anche coloro che hanno più di 16 anni. Lo slot per esserci è aperto da stasera.

