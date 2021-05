Vaccini, nelle Marche consegnate quasi 20mila dosi Johnson & Johnson e Moderna in attesa del maxi carico Pfizer

ANCONA - Le Marche vogliono accelerare nella campagna vaccinale e da ieri, domenica, sono state aperte le prenotazioni per gli over 16 con patologie non gravi. Serve, però, un costante rifornimento di vaccini ed in questo senso è attesa per i primi giorni di questa settaimana una maxi consegna di dosi Pfizer.

Intanto, ieri, nelle Marche, sono state consegnate quasi 20mila dosi di vaccino: 11mila Johnson & Johnson e 8.900 Moderna. Le Marche sono terze tra le regioni d'Italia per dosi somminsitrate in rapporto a quelle ricevute. Sono state infatti inocultate 894.421 dosi delle 929.490 consegnate per il 96,2%. Più "efficienti" solo Lombardia (96,4%) e Umbria (96,8%). La media nazionale è 93,9%.

