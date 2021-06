Coronavirus, le Marche a "zero morti" per il secondo giorno consecutivo/ La progressione del contagio

ANCONA - Si chiude oggi la prima settimana con i numeri a posto per la zona bianca nelle Marche, ma l'emergenza Covid non può ancora dirsi sconfitta. Sono stati zero i morti segnalati dal Gores nelle Marche. Si tratta della quinta volta nelle ultime due settimane, ma è la prima "doppietta" con due giorni di fila dall'ottobre scorso.

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 3.018 persone. Si tratta di 1.696 uomini e 1.322 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,2% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (978), seguita da Ancona (965), Macerata (509), Fermo (289) e Ascoli (243). Sono 34 le vittime provenienti da fuori regione.

LA PROGRESSIONE DEI CONTAGI

SI FERMA IL CALO DEI RICOVERI

Si ferma, almeno per oggi, il calo dei ricverati per Covid nelle Marche: oggi sono stabili a 118. Aumentano, seppur di poco, i pazienti in terapia intensiva (22, +1 su ieri) e quelli in semi intensiva (42, +1), mentre quelli in reparti non intensivi calano (54, -2). Sono 3 per persone nei pronto soccorso e 87 gli ospiti di strutture territoriali. Sono 3.343 (-126) le persone in isolamento domiciliare e 5.045 (-476) in quarantena.

