Coronavirus, nelle Marche 122 nuovi positivi. Boom in una provincia, la Regione a rischio moderato / I ricoveri in terapia intensiva

ANCONA - Coronavirus, sono 122 i nuovi casi positivi nelle Marche secondo il bollettino dell'Osservatorio epidemiologico-Ars della Regione Marche di venerdì 29 ottobre. Il tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti è di 44,09, sostanzialmente stabile dopo la brusca risalita dei giorni scorsi. Il tasso di positività è del 5,7%: risulta dai 122 positivi rispetto ai 2.153 tamponi del percorso diagnostico. Il totale dei tamponi del giorno è di 3.516.

Boom di contagi in provincia di Pesaro Urbino: 55 dei 122 casi complessivi si registrano qui, a scendere Ancona (26), Macerata (11), Ascoli e Fermo con 9 per ciascuno mentre sono 15 i casi provenienti da fuori regione.

Le Marche permangono a rischio moderato, nella mappa aggiornata sull'incidenza del Covid in Europa, curata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Per quanta riguarda gli ospedali delle Marche, si contano 4 ricoveri in più: uno in teraia intensiva e 3 in semi-intensiva. Nel bollettino anche un'altra vittima che porta il totale dall'inizio della pandemia a 3.105: un 83enne di Serra de' Conti morto in ospedale a Fermo.

