Covid, 10 morti oggi nelle Marche, tra loro due uomini di 64 e 66 anni. Il totale sale a 1.337. Zona gialla, raccomandazioni di Acquaroli /Il contagio in tempo reale

ANCONA - Prima domenica in zona gialla per le Marche che hanno fatto registrare 443 nuovi positivi (in più ci sono i 10 dei test rapidi che vanno confermati) e ancora 10 morti per coronavirus. Le vittime sono sette maschi e tre donne, i più giovani sono due uomini di 64 e 66 anni. Dall'inizio della pandemia i decessi sono stati 1.337, 781 uomini e 556 donne. A pagare il prezzo più alto è stata la provincia di Pesaro Urbino con 583 morti, poi nell'ordine: Ancona con 303, Macerata 233, Ascoli 103, Fermo 100 e 12 sono di fuori regione.

In occasione del ritorno in zona gialla il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha affermato che «oggi finalmente si potrà tornare a fruire di luoghi e servizi che per qualche settimana sono stati inaccessibili. Raccomando la massima attenzione, perché ciò che faremo da oggi fino al prossimo sabato sarà quello su cui saremo valutati e che stabilirà se, in base alle regole del vigente Dpcm la settimana di Natale saremo gialli, arancioni o rossi» Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli su Facebook ricorda il ritorno delle Marche in zona gialla. «Dobbiamo esserne consapevoli - raccomanda - e cercare quindi di evitare tutti i comportamenti che possono essere occasioni di contagio o di focolai. Fatta questa pesante ma doverosa raccomandazione, vi auguro di trascorrere una felice domenica».

Ultimo aggiornamento: 17:58

