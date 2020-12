Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi domenica 6 dicembre 2020. I dati alle 17. In Toscana calano contagi e morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi domenica 6 dicembre 2020. Alle 17 tutti gli aggiornamenti su nuovi casi, ricoveri e decessi causati da Covid-19.

Il bollettino di ieri, sabato 5 dicembre, ha confermato in Italia un leggero calo dei contagi (21.052 contro i 24.099 del 4 dicembre), ma i numeri purtroppo restano ancora alti. Diminuisce comunque la pressione sugli ospedali: scendono i ricoveri di 1024 unità e le terapie intensive (-50). Scende anche al 10,7% il tasso di posività dei tamponi.

APPROFONDIMENTI I DATI Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi domenica 6 dicembre...

Regge la tendenza di calo dei nuovi contagiati da Coronavirus in Toscana sull'arco giornaliero: nelle ultime 24 ore ci sono 753 nuovi positivi (età media 47 anni) in linea con gli ultimi giorni di riduzione dei nuovi contagiati. Anche i decessi di pazienti Covid sono meno numerosi rispetto agli ultimi tempi, con 28 vittime nell'ultimo giorno (età media 80,7 anni). Il totale dei morti in Toscana per Coronavirus sale quindi a 2.867 persone. Invece il totale dei positivi da quando è stata individuata l'epidemia è ora di 108.397 (+0,7% su ieri) di cui 76.331 sono guariti (+2070 unità pari al +2,8% sempre nelle 24 ore). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.645.472, 12.142 in più rispetto a ieri, di cui il 6,2% positivo. Invece, gli attualmente positivi sono oggi 29.199 (-4,4% su ieri): tra loro i ricoverati sono 1.612 (-22 unità su ieri) di cui 252 in terapia intensiva (-9) mentre 27.587 sono in isolamento a casa con sintomi lievi o asintomatici (-1.323 su ieri, -4,6%). Oltre ai positivi ci sono 31.947 persone in quarantena (-892 su ieri, -2,7%) isolate in sorveglianza attiva Asl in attesa dello scadere dei giorni di monitoraggio previsti dai protocolli sanitari. La Toscana si trova al 9/o posto in Italia come numerosità di casi (sia residenti sia non residenti), con circa 2.906 casi per 100.000 abitanti (media italiana 2.833 per 100.000). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 3.716 casi per 100.000 abitanti, Pisa con 3.599, Massa Carrara con 3.497.

Ultimo aggiornamento: 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA