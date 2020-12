Covid, le Marche oggi contano 443 nuovi positivi. Ecco le province con più contagi /La mappa in tempo reale

ANCONA - Ancora troppi positivi al Covid nelle Marche. Gli affetti da coronavirus comunicati oggi dal Gores sono 443. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.792 tamponi: 2.424 nel percorso nuove diagnosi (di cui 706 nello screening con percorso Antigenico) e 1.368 nel percorso guariti. Dei 706 tamponi veloci la Regione Marche oggi non fornisce il numero dei test risultati positivi che necessiterebbero comunque di un riscontro.

I positivi sono dunque 443 nel percorso nuove diagnosi (82 in provincia di Macerata, 115 in provincia di Ancona, 92 in provincia di Pesaro-Urbino, 63 in provincia di Fermo, 57 in provincia di Ascoli Piceno e 34 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (52 casi rilevati), contatti in setting domestico (94 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (134 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (23 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (14 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (22 casi rilevati), screening percorso sanitario (7 casi rilevati) e 1 rientro dall'estero. Per altri 92 casi si stanno ancora effettuando le indagini

Ultimo aggiornamento: 10:21

