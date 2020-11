Coronavirus, sono 351 i nuovi positivi oggi nelle Marche. /I dati del contagio in tempo reale

ANCONA - Coronavirus, i nuovi positivi oggi nelle Marche sono 351, ieri erano stati 161 ma con soli 633 tamponi processati nel percorso nuove diagnosi (606 quelli per il riscontro della negatività su pazienti guariti).

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato poco fa che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2254 tamponi: 1220 nel percorso nuove diagnosi e 1034 nel percorso guariti.

I positivi sono 351 nel percorso nuove diagnosi (92 in provincia di Macerata, 87 in provincia di Ancona, 83 in provincia di Pesaro-Urbino, 13 in provincia di Fermo, 53 in provincia di Ascoli Piceno e 23 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (46 casi rilevati), contatti in setting domestico (88 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (93 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (12 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (7 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (6 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (7 casi rilevati) e 1 rientro dall'estero. Per altri 80 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

I NUMERI DEL CONTAGIO IN TEMPO REALE

Ieri 23 novembre i morti da Covid nelle Marche comunicati dal Gores sono stati 13,

