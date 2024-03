ANCONA Sui binari marchigiani si viaggia a tempo di Rock. Da ieri c’è un nuovo treno regionale 2.0 in circolazione, che va ad aggiungersi agli altri 6 Rock già lanciati da Trenitalia negli ultimi anni. Una flotta che continua il suo processo di rinnovamento - arrivato proprio con quest’ultimo convoglio ad oltre la metà della sua consistenza complessiva di 25 nuovi treni - grazie anche ai quattro Pop, ad un Jazz e ad un treno Swing che stanno già percorrendo le linee marchigiane.

Le prospettive

New entry che portano l’età media della flotta regionale a circa 8 anni, una delle più basse in Italia, destinata a ridursi ancora entro il 2025 grazie all’arrivo di altri 12 nuovi convogli. Il tutto in linea con il Contratto di Servizio sottoscritto tra Trenitalia e Regione Marche nel 2019: un accordo quindicennale che prevede oltre 300 milioni di euro di investimenti totali.

Le caratteristiche

Ecosostenibili e spaziosi, i treni Rock permettono di ridurre i consumi del 30% rispetto ai treni di vecchia generazione e sono composti per il 97% di materiale riciclabile. «Una flotta più giovane si traduce in un servizio qualitativamente migliore, oltre a garantire una mobilità più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico», ha sottolineato Maria Annunziata Giaconia, direttrice Business regionale e Sviluppo intermodale di Trenitalia, ieri ad Ancona per presentare il nuovo Rock insieme agli assessori regionali Francesco Baldelli (Infrastrutture) e Goffredo Brandoni (Trasporti), al presidente del Consiglio regionale Dino Latini e al vicesindaco di Ancona Giovanni Zinni. Sono 167 i treni regionali e interregionali ogni giorno in circolazione sui binari delle Marche, utilizzati da circa 24mila viaggiatori. E il nuovo Rock presentato ieri circolerà da Ancona a Pesaro, Ascoli e Fabriano, toccando tutte le località delle Marche. Più treni nuovi, ma anche più personale al servizio dei viaggiatori. Prosegue, infatti, il percorso di assunzioni di Trenitalia che nelle Marche ha visto dal 2022 l’inserimento di 46 persone tra personale degli equipaggi (capitreno e macchinisti), addetti all’assistenza e specialisti amministrativi. Ora al puzzle di rinnovamento mancano solo i binari, da raddoppiare lungo la Orte-Falconara e da realizzare in affiancamento all’Adriatica per l’Alta velocità. Ma questo è tutto un altro capitolo.