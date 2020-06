Autostrada A14, tornano code e cantieri: 6 ore per percorrere 100 chilometri

Disagi e lunghe file. La situazione sulla A14 nel tratto teramano-marchigiano è tornata bollente e non solo sotto il profilo meteorologico. Code di decine di chilometri a causa dei lavori che si stanno facendo in diversi tratti tra Pineto e Martinsicuro. Alcuni automobilisti hanno lamentato sui social che per fare 100 km hanno impiegato 6 ore, alcuni addirittura 8 ore.



La riapertura dei cantieri dopo la fine del lockdown, nel tratto autostradale tra Abruzzo e Marche, ripropone il solito problema dei rallentamenti e dei lunghi incolonnamenti. Il responsabile regionale per l'Abruzzo Unione Cna Fita, William Facchinetti che rappresenta oltre 35.000 imprese di autotrasportatori, la scorsa settimana aveva annunciato, nel caso autostrade per l’Italia non avesse risolto il problema al più presto azioni eclatanti sulla Statale 16 nel tratto tra Silvi e Roseto.

Ultimo aggiornamento: 11:08

