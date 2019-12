Torna a tremare il cratere del terremoto: scossa di Magnitudo 2.6 nella notte sui Sibillini

CASTELSANTANGELO SUL NERA - La terra torna a tremare nella zona del cratere sismico colpita dal terremoto del 2016. Era da poco passata la mezzanotte una scossa di magnitudo 2.6 è stata registrata tra le Marche e l'Umbria.

L'epicentro è stato localizzato nei Sibillini, in una zona compresa tra Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Arquata del Tronto. Il terremoto siu è sviluppato a 13 km di profondità. Per fortuna non sono stati segnalati danni a persone o cose.

