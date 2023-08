Un boato scatena le fake news: una notizia di 10 anni fa diventa attuale. Ecco cosa è successo nell'intervista a Luca Russo (analista forense)

ANCONA - «Ma c’è stata un’esplosione?». «Qui ha tremato tutto». «È stato il terremoto». Il tam tam social s’è scatenato ieri attorno alle 18, quando vari utenti hanno iniziato a chiedersi a cosa fosse riconducibile quel boato, sentito in buona parte della provincia di Ancona e anche in quella di Macerata. La sensazione uditiva è stata simile a un’esplosione.

Alcuni, spaventati, hanno allertato la Protezione Civile, chiedendo rassicurazioni e il motivo di quel forte boato che ha fatto tremare i vetri dei negozi e della abitazioni.

Molti, prima del forte rumore, hanno visto passare nei cieli dei caccia militari. Alla fine, la spiegazione è stata data con un post social dalla Protezione Civile di Potenza Picena. «Avete per caso sentito un boato? È stato un aereo militare che ha superato Mach-1, rompendo il muro del suono» il contenuto del post. Si sarebbe praticamente creato il boom sonico. Si parla di “muro” perché la resistenza dell’aria cresce sempre di più con l’aumentare della velocità dell’aereo. Al livello del mare, in condizioni di temperatura e pressione dell’aria normali Mach-1 equivale a 1225 km/h.

IL TAM TAM HA SCATENATO LA FAKE NEWS

La notizia del boato è diventata talmente virale da "agganciare" un episodio di 10 anni fa accaduto ad Osimo - quando due donne morirono in seguito ad una esplosione - facendolo diventare di attualità Come è potuto accadere? Ce lo ha spiegato l'analista forense Luca Russo in questa intervista a Peppe Gallozzi, giornalista della redazione web del Corriere Adriatico.

Seguici su www.corriereadriatico.it