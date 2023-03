​Cna Agroalimentare, in partenza ad Ancona i corsi di aggiornamento per imprese e B&B

ANCONA- In partenza i corsi di aggiornamento SAB e Haccp per imprese alimentari e B&B. Si inizia con le due giornate di lunedì 13 e 27 marzo del corso di aggiornamento SAB organizzato da Form.art Marche e CNA Agroalimentare. Il corso si svolgerà in presenza in Ancona da un ente formativo riconosciuto e autorizzato dalla Regione Marche. L’abilitazione, necessaria per tutte le attività alimentari di somministrazione di alimenti e bevande e del commercio alimentare, deve essere rinnovata ogni 5 anni.

Il calendario

Il calendario continua con lunedì 20 marzo presso la CNA di Senigallia con un corso base e aggiornamento di haccp, destinato a tutti coloro che lavorano nelle imprese del settore alimentare e che trattano, manipolano, trasportano alimenti. L’aggiornamento in oggetto deve essere effettuato ogni 3 anni. Infine sono ancora disponibili posti per il corso haccp per B&B che si svolgerà in presenza a Civitanova Marche il 21 e 28 marzo. Anche questo corso sarà organizzato in collaborazione con il Formart, ente accreditato e autorizzato ai corsi per B&B.