Alluvione in Emilia Romagna, Marche e Toscana: l'Ente dei Farmacisti approva sostegni alla categoria per 340mila euro

Il Consiglio di amministrazione dell’Enpaf, l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti nella seduta del 31 ottobre 2023 ha approvato interventi assistenziali in favore dei farmacisti pensionati e degli iscritti residenti o con attività lavorativa nei territori dell’Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai gravi eventi alluvionali dal 1° maggio 2023. Lo stanziamento ammonta complessivamente a oltre 340 mila euro e gli interventi saranno erogati con apposito provvedimento entro il mese di novembre 2023.

Per cosa sono i contributi

I contributi riguardano i danni all’abitazione o alla sede dell’esercizio (farmacia o parafarmacia), la cessazione o sospensione dell’attività lavorativa e i danni alla persona. «Il contributo per calamità naturali così gravi ed estese, costituisce un ristoro economico di carattere solidaristico nei confronti della categoria colpita e per questo motivo – afferma il presidente dell’Enpaf Emilio Croce – non abbiamo previsto un limite preventivo all’ammontare dello stanziamento, ma abbiamo valutato le singole domande, con l’obiettivo di assicurare il supporto dell’Ente a un maggior numero di iscritti».