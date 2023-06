Senza fine: allerta meteo (gialla) numero 57 del 2023. Allagamenti nelle Marche: pioggia sabato, domenica uggiosa. Ecco le previsioni nelle Marche

Ormai si è perso il conto: 57esima allerta meteo del 2023, l'ultima è stata emessa oggi 30 giugno 2023 e avrà validità per tutte le 24 ore di domenica 2 luglio. Il colore è il giallo (allerta ordinaria, la più bassa) per pioggia e su tutto il territorio regionale. La situazione è data comunque in attenuazione entro domenica.

La pioggia, intanto, è arrivata oggi intorno alle 13 sul Pesaro. Queste le previsioni per il pomeriggio-sera di sabato 1 luglio, quando si toccherà l'apice del maltempo, con attenuazione notturna.

La domenica andrà leggermente meglio: cielo parzialmente coperto e precipitazioni solo nell'entroterra.

Ecco le previsioni nel dettaglio a cura della Protezione Civile delle Marche.

Intanto nelle Marche, nel pomeriggio di oggi (venerdì 30 giugno) si sono registrati temporali diffusi, nelle province di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo. Sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami caduti in strada e allagamenti di garage e scantinati: i pompieri sono entrati in azione nel Maceratese per allagamenti di alcuni locali a Macerata e nella zona di Sforzacosta. La Provinciale 78 di Passo Ripe San Ginesio si è riempita d'acqua che poi è defluita dopo la fine delle precipitazioni. Anche in provincia di Ancona, disagi nello Jesino dove è caduto un albero a causa del maltempo. Interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di garage e scantinati a Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare.