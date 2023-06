Ci risiamo: nuovo allerta meteo per l'arrivo di temporali sulle Marche. Le previsioni per il weekend

ANCONA - Purtroppo ci risiamo e proprio quando il weekend sta per cominciare: un nuovo allerta meteo è stato emanato dalla Protezione Civile regionale delle Marche. Si tratta di temporali, questa estate proprio non vuole saperne di partire in pianta stabile. L'allerta (giallo) è valido per tutta la giornata di domani, sabato 30 giugno, e per tutto il territorio regionale. "Dalla tarda mattinata di venerdì 30 giugno - spiega l'allerta - sono attesi sistemi temporaleschi anche di forte intensità organizzati in piccoli cluster, in spostamento dalle zone interne verso la costa. Dal tardo pomeriggio fenomeni in intensificazione in particolare sui settori centrali". Strascichi del maltempo dovrebbero essereci anche sabato 1 luglio, mentre domenica dovrebbe tornare a splendere stabilmente il sole

GUARDA LE PREVISIONI

Venerdì 30 giugno

Già nel corso della mattinata si osserverà una graduale estensione della stratificazione nuvolosa dalla dorsale appenninica specialmente settentrionale, che diventerà più corposa nelle ore centrali-pomeridiane sino a prevalente almeno sulla fascia interna; portando maggiore variabilità.

Per quanto riguarda le precipitazioni si attendono fenomeni localmente intensi da nord specialmente sull'area montana e collinare nelle ore centrali e primo pomeridiane, quando potranno assumere carattere di temporale di forte intensità; a sfumare nel seguito anche se non si escludono locali rovesci notturni su tratti di costa. I venti, meridionali, saranno dapprima deboli, successivamente con moderati rinforzi in particolare di mezzogiorno e scirocco.

Sabato 1 luglio

Cielo irregolarmente nuvoloso fino al pomeriggio, poi copertura più variabile seguita per la sera da un'ulteriore contrazione dal Pesarese. Precipitazioni isolate o sparse nottetempo, ma seguirà, nella seconda frazione della mattinata un altro passaggio dall'entroterra centrale verso levante con netta accentuazione pomeridiana sulla fascia collinare; fenomeni localmente temporaleschi e a tratti intensi, comunque in graduale diradamento per la sera.

Domenica 2 luglio

Cielo poco o parzialmente coperto da nuvolaglia a quote medio-basse sull'entroterra specialmente meridionale, meno presente sul resto della regione e nell'ultima frazione della giornata. Non si escludono isolati piovaschi o acquazzoni più probabili sul comparto interno meridionale.