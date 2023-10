Rifuti edili scaricati nel Parco dei Sibillini a Valfornace: la ditta incastrata dal video, denuncia e maximulta

VALFORNACE - Abbandona i rifiuti edili nel Parco nazionale dei Sibillini, ma un video lo incastra ed i carabinieri Forestali denunciano sia il titolare delle ditta che l'esecutore materiale, che ora rischiano anche una multa fino a 26mila euro.

L'operazione è dei Carabinieri Forestali del Nucleo Parco” di Fiastra ed ha portato all’individuazione dei responsabili dell’abbandono, nel Parco Nazionale dei “Monti Sibillini”, di una consistente quantità di rifiuti speciali non pericolosi. La discarica era nel comune di Valfornace, in località “Isola”; il grosso cumulo di rifiuti, era composto da terre e rocce da scavo frammiste a conglomerato cementizio ed a rifiuti edili. L'indagine nel settore delle aziende dell'edilizia ha consentito di identificare la ditta responsabile. Sono stati denunciati il titolare dell’impresa e l’esecutore materiale per abbandono di rifiuti speciali non pericolosi ed ora, oltre a dover procedere al corretto smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, rischiano l’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda fino a 26mila euro.